Завтра Кременчук попрощається з військовим Віталієм Трушаковим

Сьогодні, 17:05 Переглядів: 1 170

17 березня загинув військовий з Кременчука Віталій Олександрович Трушаков. Він загинув у результаті бойових дій, під час захисту Батьківщини, виявивши стійкість і мужність під час виконання бойового завдання в районі населеного пункту Кремінна, Луганської області.

Віталій був призваний на військову службу під час мобілізації 5.03.2022 року та був сержантом.

Залишились син та батьки.

Співчуття рідним та близьким!

Поховання Віталія Трушакова відбудеться 22.03.2023, а саме: