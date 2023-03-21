Учнів 7-9 класів та їхніх батьків кличуть на день відкритих дверей у ліцей «Політ»

24 березня о 13.00 ліцей «Політ» запрошує абітурієнтів на День відкритих дверей та VI Усеукраїнський фестиваль-конкурс учнівської творчості Kids'Art-2023. Захід проводитиметься в онлайн-режимі.
Учнів 7-9 класів та їхні батьки матимуть можливість дізнатися основну інформацію про умови вступу до ліцею у 2023 році та поставити запитання щодо вступної кампанії адміністрації закладу.
Набір у ліцей «Політ» у 2023 році здійснюється за профілями іноземної філології, історико-економічним, інформаційних технологій, математичним, хіміко-біологічним. Зараховуються на навчання випускники 7, 8, 9 класів, що пройшли конкурсний відбір за результатами комплексного вступного випробування.
Зареєструватися для участі в заході треба за посиланням.
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