66 кременчужан учора щепилися від COVID-19

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Більшість з тих, хто вакцинується, роблять бустери

20 березня у Кременчуці від COVID-19 вакцинувалися 66 осіб. Про це повідомили у пресслужбі Кременчуцької міської ради.

За день щеплення отримали:

1 доза – 5;

2 доза – 8;

1 бустерна доза – 31;

2 бустерна доза – 22.

Від початку вакцинальної кампанії у Кременчуці:

1 дозу отримали – 118 561 (252 дитини до 12 років);

2 дози отримали – 117 147 (218 дітей до 12 років);

додаткову дозу отримали – 65;

1 бустерну дозу отримали – 34 702;

2 бустерні дози отримали – 4 673.

Кременчуцькі медики запрошують отримати щеплення вакцинами Pfizer, Janssen і CoronaVac з 9.00 до 18.00 у центрі вакцинації в приміщенні колишньої поліклініки №4 (просп. Лесі Українки, 80), а також з 8.00 до 17.00 у пунктах вакцинації в амбулаторіях ЗП-СМ за адресами:

вул. Лікаря Парнети, 2;

вул. Київська, 14;

квартал 278, буд. 13-Б;

вул. Володимира Великого, 62;

просп. Лесі Українки, 15/8;

вул. Олексія Древаля, 101;

вул. Лікаря Бончука, 9;

вул. Івана Мазепи, 26.

Раніше ми писали, що Полтавщина отримала два автобуси для проведення вакцинації у віддалених громадах.