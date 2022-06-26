На Полтавщині засіяли 6,6 га лісу

Сьогодні, 18:27 Переглядів: 236

На Полтавщині цього року висадили понад 6,6 га лісу, повідомляє Полтавське обласне управління лісового та мисливського господарства.

Так, 3,4 га посівів зайняті під хвойні породи та 3,254 га - під листяні.

Серед головних порід найбільше висіяно сосни звичайної та дуба звичайного. Крім того, посіяно сосну кримську, липу, березу, клен гостролистий, дуб червоний, акацію, вільху та горіх.

Зазначається, що загалом лісівники очікують отримати близько 10 мільйонів штук сіянців садивного матеріалу.

«Наразі у розсадниках мають вже перші сходи сіянців, висіяних навесні поточного року, а також 2,969 га посівів, висіяних восени минулого року. Увесь посадковий матеріал лісівники використають під час посадкової кампанії», - йдеться в повідомленні

Нагадаємо, протягом весняної лісокультурної кампанії, в області висаджено 927 га лісу, У Кременчуцькому районі - 41 га.



