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Окупанти вдарили з «Градів» по людях і житлу на Дніпропетровщині

Сьогодні, 17:24 Переглядів: 252

 Двоє поранених

Рашисти знову обстріляли Дніпропетровщину - «Градами» гатили по Зеленодольській громаді.

«Ворог кілька годин тримав під прицілом Зеленодольську громаду. Тричі ударив з «Градів» та ствольної артилерії по людях і житлу. У Зеленодольську двоє поранених - чоловік та жінка. Їм надали медичну допомогу. У місті є руйнування багатоповерхівок. Пошкоджені будинок культури та пошта, - написав у своєму телеграм-каналі  голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко. 

Нагадаємо, Нагадаємо, сьогодні зранку російські окупанти   обстріляли Київ з літаків Ту-95 і Ту-160 ракетами Х101 - вдарили по Шевченківському району Києва. Є загиблий та постраждалі. Також «прильоти» були Харкову і Криворіжжю.

Вдень стало відомо про «прильоти» на Черкащину



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Автор: Олеся Данилова Джерело фото: Укрінформ, ілюстративне фото
Теги: війна Дніпропетровська область обстріли
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