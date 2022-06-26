Окупанти вдарили з «Градів» по людях і житлу на Дніпропетровщині
Сьогодні, 17:24
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Двоє поранених
Рашисти знову обстріляли Дніпропетровщину - «Градами» гатили по Зеленодольській громаді.
«Ворог кілька годин тримав під прицілом Зеленодольську громаду. Тричі ударив з «Градів» та ствольної артилерії по людях і житлу. У Зеленодольську двоє поранених - чоловік та жінка. Їм надали медичну допомогу. У місті є руйнування багатоповерхівок. Пошкоджені будинок культури та пошта, - написав у своєму телеграм-каналі голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.
Нагадаємо, Нагадаємо, сьогодні зранку російські окупанти обстріляли Київ з літаків Ту-95 і Ту-160 ракетами Х101 - вдарили по Шевченківському району Києва. Є загиблий та постраждалі. Також «прильоти» були Харкову і Криворіжжю.
Вдень стало відомо про «прильоти» на Черкащину
Автор: Олеся Данилова
Джерело фото: Укрінформ, ілюстративне фото
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