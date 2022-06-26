Окупанти вдарили з «Градів» по людях і житлу на Дніпропетровщині

Сьогодні, 17:24 Переглядів: 252

Рашисти знову обстріляли Дніпропетровщину - «Градами» гатили по Зеленодольській громаді.

«Ворог кілька годин тримав під прицілом Зеленодольську громаду. Тричі ударив з «Градів» та ствольної артилерії по людях і житлу. У Зеленодольську двоє поранених - чоловік та жінка. Їм надали медичну допомогу. У місті є руйнування багатоповерхівок. Пошкоджені будинок культури та пошта, - написав у своєму телеграм-каналі голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.

Нагадаємо, Нагадаємо, сьогодні зранку російські окупанти обстріляли Київ з літаків Ту-95 і Ту-160 ракетами Х101 - вдарили по Шевченківському району Києва. Є загиблий та постраждалі. Також «прильоти» були Харкову і Криворіжжю.

Вдень стало відомо про «прильоти» на Черкащину





