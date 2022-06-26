Випускника Кременчуцького ліцею нагороджено орденом Данила Галицького

Випускника Кременчуцького військового ліцею 2011 року, капітана Сергія Опрю нагороджено орденом Данила Галицького. Про це повідомив голова Координаційного центру об’єднань ветеранів АТО та колишній керівник військового ліцею Володимир Поляков.

«Найбільша гордість учителя - це досягнення його учнів. Найбільша гордість військового наставника - це бойові успіхи його вихованців.

Вітаємо випускника Кременчуцького військового ліцею 2011 року, капітана Сергія ОПРЮ з нагородженням орденом Данила Галицького! Пишаємося! Віримо у Вас, хлопці!Віримо в Перемогу!» - написав Поляков.