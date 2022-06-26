Рашисти вдарили по Черкасах: загинула людина

Сьогодні, 15:22 Переглядів: 1 653

Сьогодні, 26 червня, російське військо вдарило по околиці Черкас. Близько 12-ї дня стало відомо про два вибухи. Згодом голова Черкаської ОВА Ігор Табурець повідомив, що внаслідок «прильотів» загинула людина, п'ятеро - травмовані. Ракети влучили в об'єкт інфраструктури.

Нагадаємо, сьогодні зранку російські окупанти обстріляли Київ з літаків Ту-95 і Ту-160 ракетами Х101 - вдарили по Шевченківському району Києва. Є загиблий та постраждалі. Також «прильоти» були Харкову і Криворіжжю

Українців закликають не нехтувати сигналами повітряної тривоги.



