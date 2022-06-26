Із колонії в ізолятор: у Рівному жителя Полтавщини затримали за грабіж

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24 червня, близько 4.40 до нацгвардійців, які патрулювали територію залізничного вокзалу Рівного, підійшла розгублена жінка. Вона повідомила, що кілька хвилин тому невідомий вирвав із її рук сумку та втік. Потерпіла описала зовнішність грабіжника та вказала у якому напрямку він побіг. Вже за пів години патрульним вдалося розшукати зловмисника в кущах за багатоповерхівкою на вулиці Небесної Сотні. Про це повідомила пресслужба поліції.

Слідчо-оперативна група встановила, що 73-річна жителька Житомирщини, приїхала на Рівненщину у санаторій. Поки з’ясовувала, яким транспортом краще туди доїхати, зловмисник її пограбував. У сумці знаходились документи, квитки на потяг, гаманець та особисті речі.

Грабіжником виявився 36-річний житель Полтавщини. Жіночу сумку та гаманець він встиг викинути, втім, під час поверхневої перевірки у нього виявили та вилучили викрадені речі потерпілої.

Слідчі Рівненського РУП затримали зловмисника. За фактом відкритого викрадення чужого майна, вчиненого в умовах воєнного стану, йому повідомили про підозру за ч.4 ст.186 Кримінального кодексу України. Крім того, Рівненський міськсуд обрав підозрюваному запобіжний захід у виді 60 діб тримання під вартою із правом внесення застави в сумі 124 050 гривень.

Як встановили поліцейські, зловмисник напередодні звільнився із виправної колонії, де відбув 4 роки покарання за вчинений грабіж та був звільнений умовно-достроково.

Втім, тепер йому загрожує чергове покарання — до 10 років позбавлення волі.