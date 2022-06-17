Кременчуцький ТелеграфЪ шукає журналіста з досвідом роботи.
Навички роботи з фото/відео контентом будуть перевагою.
Що ми пропонуємо?
- своєчасну зарплату з можливими преміями;
- роботу в незалежному медіа: у нас нелегко, але цікаво;
- можливість розвиватись у різних напрямках журналістики - від написання репортажів, до зйомок відео;
- постійні можливості для розвитку і навчання.
Якщо вас зацікавила пропозиція, надсилайте резюме, розповідь про себе та посилання на ваші соцмережі на пошту.
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