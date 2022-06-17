Кременчуцький ТелеграфЪ шукає журналіста з досвідом роботи

Сьогодні, 11:29 Переглядів: 265

Кременчуцький ТелеграфЪ шукає журналіста з досвідом роботи.

Навички роботи з фото/відео контентом будуть перевагою.

Що ми пропонуємо?

своєчасну зарплату з можливими преміями;

роботу в незалежному медіа: у нас нелегко, але цікаво;

можливість розвиватись у різних напрямках журналістики - від написання репортажів, до зйомок відео;

постійні можливості для розвитку і навчання.

Якщо вас зацікавила пропозиція, надсилайте резюме, розповідь про себе та посилання на ваші соцмережі на пошту.