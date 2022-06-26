Кременчук у Instagram. Кращі фото за 20-26 червня

Щодня у соціальних мережах з'являються нові фотографії, що відображають міські ритми, мальовничі пейзажі, незвичайні споруди або пам'ятники, а також яскраві події з життя Кременчука. Дивіться нашу добірку кращих фото з Instagram тижня, що минає
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№ 25 від 23 червня 2022Читати номер