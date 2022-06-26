Загублені душі, убиті повії та щастя: що новенького кременчужанам почитати на вихідних

Дженні Колган «Маленька книгарня щастя»

Бібліотеку, в якій багато років працювала Ніна, розформовують. Дівчина втрачає улюблену роботу, що є сенсом її життя – адже вона не уявляє себе без книжок. Що робити? Боротися за місце під сонцем, шукаючи вакансії бібліотекаря? А може, набратися сміливості та нарешті спробувати втілити давню мрію – відкрити власну пересувну книгарню? І можливо, десь за рогом на Ніну чекають нові друзі, нова домівка та навіть кохання всього її життя.

Разом з героїнею цього роману ви поринете в хвилюючу атмосферу щоденних змін, знайомств і свят, яких, здавалося, годі було сподіватися в маленькому шотландському містечку.