Загублені душі, убиті повії та щастя: що новенького кременчужанам почитати на вихідних

Спеціально для читачів «Телеграфа» бібліотекар відділу абонемента філії №2 Кременчуцької міської публічної бібліотеки Наталія Манжеліївська підготувала чергову добірку книжкових новинок
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Дженні Колган «Маленька книгарня щастя»
Бібліотеку, в якій багато років працювала Ніна, розформовують. Дівчина втрачає улюблену роботу, що є сенсом її життя – адже вона не уявляє себе без книжок. Що робити? Боротися за місце під сонцем, шукаючи вакансії бібліотекаря? А може, набратися сміливості та нарешті спробувати втілити давню мрію – відкрити власну пересувну книгарню? І можливо, десь за рогом на Ніну чекають нові друзі, нова домівка та навіть кохання всього її життя.
Разом з героїнею цього роману ви поринете в хвилюючу атмосферу щоденних змін, знайомств і свят, яких, здавалося, годі було сподіватися в маленькому шотландському містечку.
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Лінда Ла Плант «Поза підозрою»
Старший інспектор Джеймс Ленгтон і детектив-новачок Анна Тревіс розслідують справу про вбивство семи жінок. Усі вони були повіями, замордованими з невідомих причин. Усі… окрім сьомої. Адже сьома жертва не повія, а невинна дівчина з янгольським обличчям. Детективам здається, що вони натрапили на слід, вирахували вбивцю і от-от виведуть його на чисту воду. Але незабаром з’ясовуються нові обставини, що відкидають їх на початок розслідування, позбавляючи всіх доказів та припущень. Щойно здається, що злочинця от-от схоплять, як він знову опиняється поза підозрою, адже весь час перебуває занадто далеко від місця злочину. І занадто близько до самої Анни.
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Єлізавета Восковнюк «Хроніки загублених душ. Шлях Давида»
У Другу світову війну Карл Адлер був офіцером, членом айнзацгрупи – очищував «звільнені землі» від «ворогів держави». Після поразки гітлерівської Німеччини Адлер залишився вірним своїм переконанням та фюреру.
Але навіть якщо правосуддя мовчить, життя завжди карає за скоєне. Маленький онук, названий на його честь Карлом, запевняє, що його справжнє ім’я – Давид. Він єврей, народжений у Бердичеві, де дід розстрілював жінок і дітей. Хіба можливо, щоб душа когось із його жертв опинилася в тілі онука? Що це: шанс для родини спокутати гріхи? Чи розплата за те, чого не можна пробачити?
№ 25 від 23 червня 2022Читати номер