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Родинам загиблих на війні героїв Олександра Сенчика та Олександра Васільєва передали нагороди

Сьогодні, 14:04 Переглядів: 343

Ордени передали згідно з раніше затвердженими указами президента України

Сьогодні, 21 березня, родинам Олександра Сенчика й Олександра Васільєва, які загинули на російсько-українській війні, передали державні нагороди. 

Орденом «За мужність III ступеня» (посмертно) указом президента України був нагороджений Олександр Сечик, орденом Богдана Хмельницького III ступеня (посмертно) Олександр Васільєв.

Державні нагороди донькам загиблих героїв передав начальник Кременчуцької районної військової адміністрації Олег Лєднік.

Нагороду Олександру Васільєву присвоїли «за особисту мужність і самовіддані дії, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, вірність військовій присязі».

 

Нагадаємо, Олександр Васільєв народився чоловік 2 жовтня 1974 року у Чернівцях. Старший лейтенант закінчив Хмельницьке училище з артилерійської підготовки, згодом перевівся до Одеського загальновійськового училища за фахом артилерія і міномет. Після закінчення був направлений у підрозділ морської піхоти. Більшість свого життя пов’язав з військовою справою. Старший лейтенант Олександр Васільєв загинув 6 травня 2022 року внаслідок наїзду на протитанкову міну.

Кременчук попрощався з військовим із президентського полку Олександром Васільєвим

 

Олександр Сенчик захищав Україну ще з початку російсько-української війни. У 2021 році Олександр пішов на військову службу за контрактом. Воїн отримав важке поранення у Мар’янці. Чоловік переніс три операції, але на жаль після четвертої операції серце не витримало. 

Розвідник Олександр Сенчик пройшов пекло Мар’янки, проте не пережив 4 операції 


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Автор: Ольга Мінчук
Теги: Олександр Сенчик Олександр Васільєв орден «За мужність» орден Богдана Хмельницького нагороди
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