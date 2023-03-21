Родинам загиблих на війні героїв Олександра Сенчика та Олександра Васільєва передали нагороди

Сьогодні, 14:04 Переглядів: 343

Сьогодні, 21 березня, родинам Олександра Сенчика й Олександра Васільєва, які загинули на російсько-українській війні, передали державні нагороди.

Орденом «За мужність III ступеня» (посмертно) указом президента України був нагороджений Олександр Сечик, орденом Богдана Хмельницького III ступеня (посмертно) — Олександр Васільєв.

Державні нагороди донькам загиблих героїв передав начальник Кременчуцької районної військової адміністрації Олег Лєднік.

Нагороду Олександру Васільєву присвоїли «за особисту мужність і самовіддані дії, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, вірність військовій присязі».

Нагадаємо, Олександр Васільєв народився чоловік 2 жовтня 1974 року у Чернівцях. Старший лейтенант закінчив Хмельницьке училище з артилерійської підготовки, згодом перевівся до Одеського загальновійськового училища за фахом артилерія і міномет. Після закінчення був направлений у підрозділ морської піхоти. Більшість свого життя пов’язав з військовою справою. Старший лейтенант Олександр Васільєв загинув 6 травня 2022 року внаслідок наїзду на протитанкову міну.

Кременчук попрощався з військовим із президентського полку Олександром Васільєвим

Олександр Сенчик захищав Україну ще з початку російсько-української війни. У 2021 році Олександр пішов на військову службу за контрактом. Воїн отримав важке поранення у Мар’янці. Чоловік переніс три операції, але на жаль після четвертої операції серце не витримало.

Розвідник Олександр Сенчик пройшов пекло Мар’янки, проте не пережив 4 операції



