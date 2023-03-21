В Україні отримати офіцерські звання зможуть військові з бойовим досвідом й без вищої освіти

Сьогодні, 13:32 Переглядів: 274

Верховна Рада дозволила надавати офіцерські звання військовим, які мають бойовий досвід, але не мають вищої освіти. Відповідний законопроєкт №8339 сьогодні ухвалили 283 народних депутати.

Наразі для отримання первинного офіцерського звання та прийняття на військову службу за контрактом осіб офіцерського складу потрібно було пройти навчання у військових закладах вищої освіти або військових навчальних підрозділах цивільних вишів. Під час дії особливого періоду офіцерське військове звання могли отримати військові з вищою освітою не нижче за бакалавра після проходження курсу військової підготовки, що відповідає профілю службової діяльності.

У квітні 2022 року президент дозволив призначати військових рядового складу на офіцерські посади, якщо вони мають бойовий досвід. Однак виникла ситуація, коли навіть після отримання рядовими солдатами, які мають бойовий досвід, офіцерських посад, вони продовжують проходити службу за контрактом осіб сержантського і старшинського складу, не отримуючи офіцерського звання.

— В умовах воєнного стану чинне регулювання призводить до парадоксальних ситуацій. Так, особа, яка має вагомий бойовий досвід, але не має вищої освіти, не може претендувати на офіцерську посаду. Водночас особа, яка пройшла виключно теоретичну підготовку, отримує керівну посаду, — йдеться у пояснювальній записці до законопроєкту.

Тепер же депутати дозволили на період воєнного стану приймати на військову службу за контрактом та надавати первинне офіцерське звання захисникам без військової вищої освіти, але з бойовим досвідом – після проходження служби у зоні бойових дій не менш ніж 6 місяців.

Водночас ці військові зможуть пройти курс військової підготовки до або після призначення на посаду, але не пізніше ніж упродовж 6 місяців після припинення воєнного стану.

Також у законопроєкт внесли поправку, яка на час воєнного стану дозволяє приймати на військову службу за контрактом осіб офіцерського складу віком від 20 до 40 років.