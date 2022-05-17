Юрій Білоус
«Геноцид». Що ховається за сухими формулюваннями
СМАРТ КАСА
Підприємці, які рахують свої кошти, обирають Смарт Касу
Лариса Гориславець
Нам потрібно перейменовувати вулиці прямо зараз!
СМАРТ КАСА
Економічний фронт: тримаймо стрій!
Лариса Гориславець
Скоро Великдень, або чому я не піду святити паску і крашанки
Сергiй Кулясов
Бизнес города должен начать работать. Других вариантов не существует
Віктор КРУК
Почему я давно не праздную 23 февраля и не отвечаю на поздравления?
Лариса Гориславець
Для АТО-вців у Кременчуці немає вільних земельних ділянок, а для церкви московського патріархату знайдеться?
Олександр Бондар
Страховий Шерлок Холмс
Сергiй Кулясов
23 украинских народных избранника как яркие представители отряда Крысоголовых
Юлія Байдуж
Як правильно захистити себе від недобросовісних кредитних установ
Лариса Гориславець
Мер і “соросята”
Тетяна Донченко (Волинська)
Розсуваю «шторки»: журналістка ТЪ виграла суд за доступ до договору про реконструкцію дитсадків у Кременчуці
Олександр Бондар
Страховий поліс для зимової відпустки
Сергiй Кулясов
Подготовка к отражению российской агрессии - не на часi!?
Алла Заможська
Післясмак мітингу батьків біля мерії Кременчука
Валентина Кузьменко
Возьми сладкую конфетку
Олександр Бондар
Коли європротоколом скористатися не можна
Валентина Кузьменко
Недостижимое чувство удовлетворенности
Вероніка Сенченко
Догляд за вухами: поради кременчуцької лікарки
Кременчук, Воины света

Кременчук попрощався з військовим із президентського полку Олександром Васільєвим (доповнюється)

Сьогодні, 12:03 Переглядів: 1 000

 Вічна пам'ять Герою!

Сьогодні, 17 травня, у Кременчуці попрощалися із військовим Олександром Віталійовичем Васільєвим. Народився чоловік 2 жовтня 1974 року у Чернівцях, навчався в артилерійському училищі Хмельницька та Одеси. Більшість свого життя пов’язав з військовою справою. Старший лейтенант Олександр Васільєв загинув 6 травня 2022 року внаслідок наїзду на протитанкову міну.

Загинув військовий з Кременчука Олександр Васільєв

Попрощатися до Міського палацу культури прийшли представники влади та небайдужі кременчужани. У чоловіка залишилась дружина та донька.

Схилившись на одне коліно присутні віддали шану Герою, який до останнього подиху боронив незалежність України.

 

Після відспівування у Свято-Миколаївському соборі, поховають Олександра Васільєва у Кременчуці на Свіштовському цвинтарі на Алеї Героїв.

4
Автор: Альона Душенко Фото: Альона Душенко

Підтримай Кременчуцький ТелеграфЪ

Підтримати
Теги: війна воины света воїни світла
Читайте telegraf.in.ua в Google News
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Коментувати статтю можуть тільки зареєстровані користувачі.
Будь-ласка, УВІЙДІТЬ або ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.
Читайте також:
  • Kiaparts
  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:


Свіжий випуск

№ 18 від 5 травня 2022

Читати номер
Попередні випуски

№ 17 від 28 квітня 2022

№ 16 від 21 квітня 2022

№ 15 від 14 квітня 2022

№ 15 від 14 квітня 2022

№ 14 від 7 квітня 2022

№ 8 від 24 лютого 2022

Вверх