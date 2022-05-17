Кременчук попрощався з військовим із президентського полку Олександром Васільєвим (доповнюється)

Сьогодні, 12:03 Переглядів: 1 000

Сьогодні, 17 травня, у Кременчуці попрощалися із військовим Олександром Віталійовичем Васільєвим. Народився чоловік 2 жовтня 1974 року у Чернівцях, навчався в артилерійському училищі Хмельницька та Одеси. Більшість свого життя пов’язав з військовою справою. Старший лейтенант Олександр Васільєв загинув 6 травня 2022 року внаслідок наїзду на протитанкову міну.

Попрощатися до Міського палацу культури прийшли представники влади та небайдужі кременчужани. У чоловіка залишилась дружина та донька.

Схилившись на одне коліно присутні віддали шану Герою, який до останнього подиху боронив незалежність України.

Після відспівування у Свято-Миколаївському соборі, поховають Олександра Васільєва у Кременчуці на Свіштовському цвинтарі на Алеї Героїв.