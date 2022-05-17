Генштаб ЗСУ про втрати ворога: знищувати окупантів допомагають натівські гаубиці М777

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Станом на ранок знищено вже майже 28 тисяч орків та понад 3 тисячі броньованих машин

Українські артилеристи на Ізюмському напрямку Харківщини знищили склад боєприпасів російських окупантів.

Про це повідомляє «Мілітарний» з посиланням на волонтера Романа Доніка.

Ворога обстріляли із 155-мм гаубиць M777, які ЗСУ отримали від західних країн. Російський склад з боєкомплектом був ліквідований

- Перші реальні досягнення зброї поставленої союзниками під Ізюмом. Склад БК росіян. Був. Пряме влучання з М777, – написав Роман Донік у своєму повідомленні.

За даними волонтера, при детонації боєприпасів було знищено до роти російських окупантів, 7 бойових машин піхоти (БМП) та один танк.

А Генштаб ЗСУ повідомляє про втрати ворога з початку війни.

Загальні бойові втрати противника з 24 лютого по 17 травня орієнтовно склали

близько 27 900 солдатів;

танків — 1235;

бойових броньованих машин — 3009;

артилерійських систем — 578;

РСЗВ — 198;

засоби ППО — 90;

літаків — 201;

гелікоптерів — 167;

автомобільної техніки та автоцистерн — 2109;

кораблів/катерів — 13;

БПЛА оперативно-тактичного рівня — 436;

крилатих ракет — 97.

Минулої доби найбільші втрати противника спостерігалися на Лиманському та Запорізькому напрямках.