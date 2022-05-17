Генштаб ЗСУ про втрати ворога: знищувати окупантів допомагають натівські гаубиці М777

Українські артилеристи на Ізюмському напрямку Харківщини знищили склад боєприпасів російських окупантів.
Про це повідомляє «Мілітарний» з посиланням на волонтера Романа Доніка.
Ворога обстріляли із 155-мм гаубиць M777, які ЗСУ отримали від західних країн. Російський склад з боєкомплектом був ліквідований
За даними волонтера, при детонації боєприпасів було знищено до роти російських окупантів, 7 бойових машин піхоти (БМП) та один танк.
А Генштаб ЗСУ повідомляє про втрати ворога з початку війни.
Загальні бойові втрати противника з 24 лютого по 17 травня орієнтовно склали
близько 27 900 солдатів;
танків — 1235;
бойових броньованих машин — 3009;
артилерійських систем — 578;
РСЗВ — 198;
засоби ППО — 90;
літаків — 201;
гелікоптерів — 167;
автомобільної техніки та автоцистерн — 2109;
кораблів/катерів — 13;
БПЛА оперативно-тактичного рівня — 436;
крилатих ракет — 97.
Минулої доби найбільші втрати противника спостерігалися на Лиманському та Запорізькому напрямках.
- Дані уточнюються.
Бий окупанта! Разом переможемо! Наша сила - в правді!, - йдеться у повідомленні Генштабу ЗСУ
№ 18 від 5 травня 2022Читати номер