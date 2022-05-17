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Про правопорушення та надзвичайні події у Кременчуцькому районі за минулу добу

Сьогодні, 11:03 Переглядів: 408

 

На Кременчуччині побільшало правопорушень, пов’язаних із пияцтвом

Загальна ситуація у Кременчуцькому районі відносно спокійна, резонансних подій та злочинів не зафіксовано.

Про це на ранковому брифінгу заявив начальник Кременчуцької районної військової адміністрації Олег Лєднік.

Він повідомив, що вчора патрульна поліція 14 разів виїжджала на виклики громадян, які заявляли про неприйнятну поведінку осіб у нетверезому стані. Також було затримано п'ятьох нетверезих водіїв – по даним правопорушенням поліцейські склали адмінпротокол за статтею 130 КУАП. Нагадаємо, що любителі п’яними їздити за кермом окрім великих штрафів можуть ще й залишитися без автівок, адже у період воєнного стану їхні автомобілі дозволено вилучати на потреби ЗСУ.

Вчора за спробу збуту наркотиків поліція затримала двох осіб. Наразі проводяться слідчі дії по ст.309 КК України. Ще трьох осіб було затримано за підозрою у незаконному зберіганні наркотичних речовин, а одного – за незаконне поводження з холодною зброєю – у нього поліція вилучила ніж та порушила кримінальну справу.

Із інформації Кременчуцького районного управління поліції стало відомо про один випадок самогубства, який зафіксували на вулиці Героїв Сталінграду,35 – 43-річний чоловік наклав на себе руки та залишив записку. На його тілі слідів крові та тілесних ушкоджень поліція не виявила. За фактом події проводиться розслідування.

Олег Лєднік також повідомив про один випадок пожежі, яка сталася вночі у селі Піщане – спалахнув сарай біля житлового будинку. Пожежу погасив розрахунок ДСНС.

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Автор: Віктор Крук

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Теги: Кременчуцький район правопорушення поліція нетверезий водій
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