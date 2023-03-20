Ціни завмерли: скільки коштує автомобільне пальне на заправках Полтавщини 20 березня

Після вихідних ціни на бензин, дизельне пальне та автогаз на заправках Кременчука та Полтавщини майже не змінились. Лише на деяких заправках у порівнянні з вчорашнім днем незначно подешевшав бензин та автогаз.
Які ціни на автомобільне пальне сьогодні у різних операторів ринку на Полтавщині можна подивитись нижче у таблиці.
Нагадуємо, що середні ціни на пальне по Полтавській області та по операторах є середньозваженими та наводяться за даними Мінфіну. Варто зазначити, що у деяких операторів ціни на різних АЗС можуть встановлюватися індивідуально, і, як наслідок, відрізнятися від цін, вказаних на сайті.
|
Вид палива
|
Ціна (грн)
|
Зміна ціни
|
Зміна у %
|
Бензин А-95 преміум
|
48,63
|-0,03
|-0,052%
|
Бензин А-95
|
47,57
|
-0,03
|-0,060%
|
Бензин А-92
|
45,83
|
-0,07
|
-0,145%
|
Дизельне пальне
|
48,20
|0,00
|0%
|
Газ автомобільний
|
22,33
|-0,03
|-0,112%
|
Оператор
|
А-95+
|
А-95
|
А-92
|
Дизельне пальне
|
Газ
|
BVS
|
48,99
|
46,99
|
|
48,99
|
22,79
|
Motto
|
47,48
|
|
|
45,98
|
|
U.GO
|
47,55
|
45,55
|
43,55
|
47,55
|
21,95
|
WOG
|
51,00
|
48,99
|
|
49,99
|
23,48
|
Авіас
|
50,50
|
50,00
|
49,00
|
50,00
|
20,94
|
Автотранс
|
46,98
|
|
48,98
|
22,78
|
БРСМ-Нафта
|
45,99
|
|
|
45,79
|
21,29
|
ОККО
|
51,00
|
48,99
|
|
49,99
|
23,49
|
Укрнафта
|
46,50
|
45,50
|
44,95
|
46,50
|
21,95
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