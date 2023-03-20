Ціни завмерли: скільки коштує автомобільне пальне на заправках Полтавщини 20 березня

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Ціни на бензин, дизельне пальне та автогаз майже не змінились

Після вихідних ціни на бензин, дизельне пальне та автогаз на заправках Кременчука та Полтавщини майже не змінились. Лише на деяких заправках у порівнянні з вчорашнім днем незначно подешевшав бензин та автогаз.

Які ціни на автомобільне пальне сьогодні у різних операторів ринку на Полтавщині можна подивитись нижче у таблиці.

Нагадуємо, що середні ціни на пальне по Полтавській області та по операторах є середньозваженими та наводяться за даними Мінфіну. Варто зазначити, що у деяких операторів ціни на різних АЗС можуть встановлюватися індивідуально, і, як наслідок, відрізнятися від цін, вказаних на сайті.

Середні ціни на пальне в Полтавській області на 20.03.2023 р.

Вид палива Ціна (грн) Зміна ціни Зміна у % Бензин А-95 преміум 48,63 -0,03 -0,052% Бензин А-95 47,57 -0,03 -0,060% Бензин А-92 45,83 -0,07 -0,145% Дизельне пальне 48,20 0,00 0% Газ автомобільний 22,33 -0,03 -0,112%





Ціни на пальне на АЗС операторів у Полтавській області на 20.03.2023 р.