Після пожежі у Полтаві знайшли мертвим власника оселі

Сьогодні, 15:33 Переглядів: 255

Сьогодні, 20 березня, близько 00.30, у Полтаві, на вулиці Алмазній сталася пожежа у квартирі. Про це повідомили в Головному управлінні Національної поліції у Полтавській області.

Після ліквідації пожежі рятувальники та слідчі поліції побачили у приміщенні квартири мертвого 58-річного власника оселі. Тіло чоловіка направили на судово-медичну експертизу для встановлення причини смерті.

За даним фактом поліція розпочала кримінальне провадження за ч.2 ст.270 (Порушення встановлених законодавством вимог пожежної або техногенної безпеки, якщо воно спричинило виникнення пожежі або аварії, якою воно заподіяло загибель людей) Кримінального кодексу України.