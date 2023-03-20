До Малокохнівської школи дітей обіцяють возити у великому 51-місному автобусі

Для того, щоб придбати цей автобус для Кременчука, гроші збирали багато активістів громадських організацій та бізнес-структур Латвійської Республіки
Громадська організація «Agendum» з Латвії передала Кременчуку великий 51-місний вживаний автобус. За інформацією Кременчуцькою міської ради, його використовуватимуть для підвезення до Малокохнівської гімназії №14 дітей з сіл, які приєдналися до нашого міста.
Як повідомив заступник директора з міжнародної діяльності КП «Інститут розвитку Кременчука» Андрій Мельник, цей автобус з'явився у місті завдяки другу Кременчука Юрісу Пойкансу, колишньому Надзвичайному і Повноважному Послу Латвійської Республіки в Україні. Цей Irizar на базі Scania один з 9 машин, які мають отримати українські міста.
Сердечна подяка нашим шановним латвійським друзям!
Раніше ми писали, що Полтавщина отримала два автобуси для проведення вакцинації у віддалених громадах.
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