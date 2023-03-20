До Малокохнівської школи дітей обіцяють возити у великому 51-місному автобусі

Сьогодні, 15:05 Переглядів: 342

Для того, щоб придбати цей автобус для Кременчука, гроші збирали багато активістів громадських організацій та бізнес-структур Латвійської Республіки

Громадська організація «Agendum» з Латвії передала Кременчуку великий 51-місний вживаний автобус. За інформацією Кременчуцькою міської ради, його використовуватимуть для підвезення до Малокохнівської гімназії №14 дітей з сіл, які приєдналися до нашого міста.

Як повідомив заступник директора з міжнародної діяльності КП «Інститут розвитку Кременчука» Андрій Мельник, цей автобус з'явився у місті завдяки другу Кременчука Юрісу Пойкансу, колишньому Надзвичайному і Повноважному Послу Латвійської Республіки в Україні. Цей Irizar на базі Scania один з 9 машин, які мають отримати українські міста.

— У цей час Юріс Покайнс очолює дипломатичне представництво Латвії у Польщі, але не забуває наше чудове місто. Він неодноразово бував з візитами в Кременчуці, був господарем при проведенні презентації виставки картин Оксани Бойко «Українські цінності» у Варшаві. «Інститут розвитку Кременчука» спільно з департаментом освіти та управлінням транспорту організували доставку транспортного засобу до Кременчука, — розповів Андрій Мельник.

Сердечна подяка нашим шановним латвійським друзям!

Раніше ми писали, що Полтавщина отримала два автобуси для проведення вакцинації у віддалених громадах.