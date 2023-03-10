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У «Дії» стартує опитування щодо нової назви Південної залізниці, куди входить Полтавщина

Сьогодні, 11:01 Переглядів: 249

 

Українці вже вибрали нову назву для Південно-Західної залізниці

У «Дії» вибрали нову назву для Південно-Західної залізниці, на черзі — Південна, яка включає Полтавську область. Про таке повідомляє Міністерство цифрової трансформації. Це робиться для того, щоб прибрати російський слід із назв філій «Укрзалізниці».

Українці уже визначилися, як хочуть перейменувати Південно-Західну філію. Найбільше голосів набрала назва Центральна. Її вибрали більше 417,2 тисячі користувачів з понад 1,1 млн тих, хто проголосував.

Зараз у «Дії» стартує нове опитування про нову назву для Південної філії, що охоплює території Харківської, Полтавської, Сумської, окремі райони Чернігівської, Луганської областей. Серед варіантів:

  • Харківська залізниця;
  • Слобожанська залізниця;
  • Слобідська залізниця;
  • Східна залізниця.

Долучитися до опитування можна в застосунку «Дія» з 10 до 17 березня.

Опитування в «Дії» реалізовано Мінцифрою спільно з Міністерством розвитку громад, територій та інфраструктури й «Укрзалізницею».

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Автор: Катерина Турубара
Теги: опитування Дія залізниця Укрзалізниця назва

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