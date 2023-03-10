Пожежі та п'яні дебошири: як минула доба на Кременчуччині

Минула доба у Кременчуцькому районі пройшла досить спокійно. Загалом працівники ДСНС 8 разів виїжджали на виклики. Про це повідомили у Кременчуцькій районній військовій адміністрації з посиланням на оперативну інформацію від Кременчуцького районного управління ДСНС.
Вчора, 9 березня, о 13.41, у селі Нова Знам'янка, в районі вулиці Шевченка згоріла суха трава.
Також, сухостій горів у Кременчуці, на вулиці Білецьківській.
Того ж дня, об 11.47, у Горішніх Плавнях, на вулиці Сковороди сталося коротке замкнення у житловому будинку.
Вчора, 9 березня, о 20.00, у Горішніх Плавнях, а саме у дачному кооперативі «Вікторія» загорілась господарча будівля.
Під час ще чотирьох викликів пожежі не підтвердились.
За повідомленням Кременчуцького районного управління поліції, протягом минулої доби громадяни 5 разів викликали патрульну поліцію для приборкання осіб, які перебували у нетверезому стані.
Поліцейські затримали двох водіїв, які перебували у стані алкогольного сп’яніння. Щодо них склали адмінпротокол за ст.130 КУпАП.
Також, на 5 осіб поліцейські склали адміністративний протокол за домашнє насильство.
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№ 9 від 2 березня 2023Читати номер