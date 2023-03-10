Пожежі та п'яні дебошири: як минула доба на Кременчуччині

Сьогодні, 10:45 Переглядів: 172

Минула доба у Кременчуцькому районі пройшла досить спокійно. Загалом працівники ДСНС 8 разів виїжджали на виклики. Про це повідомили у Кременчуцькій районній військовій адміністрації з посиланням на оперативну інформацію від Кременчуцького районного управління ДСНС.

Вчора, 9 березня, о 13.41, у селі Нова Знам'янка, в районі вулиці Шевченка згоріла суха трава.

Також, сухостій горів у Кременчуці, на вулиці Білецьківській.

Того ж дня, об 11.47, у Горішніх Плавнях, на вулиці Сковороди сталося коротке замкнення у житловому будинку.

Вчора, 9 березня, о 20.00, у Горішніх Плавнях, а саме у дачному кооперативі «Вікторія» загорілась господарча будівля.

Під час ще чотирьох викликів пожежі не підтвердились.

За повідомленням Кременчуцького районного управління поліції, протягом минулої доби громадяни 5 разів викликали патрульну поліцію для приборкання осіб, які перебували у нетверезому стані.

Поліцейські затримали двох водіїв, які перебували у стані алкогольного сп’яніння. Щодо них склали адмінпротокол за ст.130 КУпАП.

Також, на 5 осіб поліцейські склали адміністративний протокол за домашнє насильство.