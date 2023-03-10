Волейболісти Кременчуччини - бронзові призери V Гімназіади школярів Полтавщини

7 березня у Полтаві завершився фінальний етап V Гімназіади Полтавщини з волейболу серед юнаків. Обласна першість відбулася на базі спортивного комплексу Полтавського державного аграрного університету.
Участь у фіналі взяли також юнаки Семенівської територіальної громади Кременчуцького району, які наприкінці лютого успішно виступили на зональних змаганнях у селищі Градизьк. Їх опонентами у фіналі були команди з Глобинської, Миргородської, Сергіївської, Диканської, Лубенської, Новооржицької, Чутівської територіальних громад.
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№ 9 від 2 березня 2023Читати номер