Потяг Київ - Кременчук курсуватиме за новим графіком

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Тепер кременчужани встигатимуть прибути зі столиці до початку комендантської години

З 23 березня поїзд з Києва прибуватиме до Кременчука о 22.08 (до настання комендантської години). Укрзалізниця дослухалася до прохання кременчужан й змінила час відправлення потяга зі столиці на годину раніше.

— Ваша пропозиція щодо зміни розкладу руху поїзда №792 Київ — Кременчук для забезпечення його прибуття на станцію Кременчук до 23.00 взята до уваги та станом на 19.01 опрацьовується встановленим порядком, — відповіли в Укрзалізниці на запит кременчужанина Дмитра Желєзнова.