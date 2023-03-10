Під Кременчуком Volvo злетіла з дороги: двоє у лікарні

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9 березня, близько 20.50, на автодорозі М-22, поблизу села Соснівка Кременчуцького району сталася ДТП. Про це повідомила пресслужба поліції.

За попередньою версією слідства, Volvo, під керуванням 31-річного водія, виїхав за межі проїзної частини. Травмованих водія та 21-річну пасажирку госпіталізували.

За даним фактом слідчий вирішує питання про внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.1 ст.286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особою, яка керує транспортним засобом, що спричинило потерпілому середньої тяжкості тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України.

Обставини та причини ДТП встановлюють слідчі.