Новий начальник Кременчуцького райуправління ДСНС показав рятувальну техніку та розповів про себе

Сьогодні, 11:24 Переглядів: 295

Новий начальник Кременчуцького районного управління ГУ ДСНС України у Полтавській області був призначений лише вчора, 9 березня, а сьогодні, 10 березня, його представили журналістам й він розповів про себе.

Отже, новим очільником рятувальників Кременчуччини став підполковник служби цивільного захисту Олексій Стеценко. Його біля ДРПЧ №14 представив заступник начальника Кременчуцького РВА Артем Даценко, який наголосив, що окрім нового керівника рятувальники Кременчуччини отримали й новітню техніку та спорядження.

Олексій Стеценко розповів, що управління отримало два нових рятувальних автомобіля, повністю оснащених усім необхідним обладнанням.

Перший — це спецавтомобіль IVECO середнього призначення, який використовується в ліквідації ДТП та наслідків руйнування споруд, зокрема розбирання завалів.

Другий — це автомобіль рятувального загону спецпризначення (водолазна служба) на базі Renault з інвентарем та причепом з човном, який використовується для рятування людей на воді. Човен мобільного типу оснащений новітньою навігацією та мотором Yamaha, потужністю 90 кінських сил.

— Це добре, що місто отримало такі авто та човен. Це унікальна техніка для району й області, яка дає можливість швидко дістатися до людей на воді для рятування… А спецавтомобіль дуже важливий у воєнний час, адже ворог завдає ракетних ударів і ми перші прибуваємо для ліквідації їх наслідків та розбору завалів. Він обладнаний усім необхідним інвентарем, дуже компактний і швидкий, — розповів Олексій Стеценко.

До призначення на посаду головного рятувальника району, він працював у Кременчуцькому районному управлінні ДСНС заступником начальника відділу запобігання надзвичайних ситуацій, а до того 10 років очолював міський сектор ДСНС у Горішніх Плавнях.

Батько Олексія Стеценка також працював у пожежній охороні, тож він з династії рятувальників. Щодо його 6-річного сина, то той поки з професією не визначився.

Олексій Стеценко виріс у Кременчуці, навчався у школі №28, а потім закінчив Харківський університет цивільного захисту.

Він розповів про найближчі плани на новій посаді. Серед них: створенню руху юних пожежників у навчальних закладах, створення класів пожежної безпеки та проведення агітаційно-масової роботи з населенням щодо правил поведінки на воді та уникнення надзвичайних ситуацій.