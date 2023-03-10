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Новий начальник Кременчуцького райуправління ДСНС показав рятувальну техніку та розповів про себе

Сьогодні, 11:24 Переглядів: 295

 

У рятувальників Кременчуччини новий керівник та нова техніка

Новий начальник Кременчуцького районного управління ГУ ДСНС України у Полтавській області був призначений лише вчора, 9 березня, а сьогодні, 10 березня, його представили журналістам й він розповів про себе.

Отже, новим очільником рятувальників Кременчуччини став підполковник служби цивільного захисту Олексій Стеценко. Його біля ДРПЧ №14 представив заступник начальника Кременчуцького РВА Артем Даценко, який наголосив, що окрім нового керівника рятувальники Кременчуччини отримали й новітню техніку та спорядження.

Олексій Стеценко розповів, що управління отримало два нових рятувальних автомобіля, повністю оснащених усім необхідним обладнанням.

Перший це спецавтомобіль IVECO середнього призначення, який використовується в ліквідації ДТП та наслідків руйнування споруд, зокрема розбирання завалів.

Другий це автомобіль рятувального загону спецпризначення (водолазна служба) на базі Renault з інвентарем та причепом з човном, який використовується для рятування людей на воді. Човен мобільного типу оснащений новітньою навігацією та мотором Yamaha, потужністю 90 кінських сил.

Це добре, що місто отримало такі авто та човен. Це унікальна техніка для району й області, яка дає можливість швидко дістатися до людей на воді для рятування… А спецавтомобіль дуже важливий у воєнний час, адже ворог завдає ракетних ударів і ми перші прибуваємо для ліквідації їх наслідків та розбору завалів. Він обладнаний усім необхідним інвентарем, дуже компактний і швидкий, — розповів Олексій Стеценко.

До призначення на посаду головного рятувальника району, він працював у Кременчуцькому районному управлінні ДСНС заступником начальника відділу запобігання надзвичайних ситуацій, а до того 10 років очолював міський сектор ДСНС у Горішніх Плавнях.

Батько Олексія Стеценка також працював у пожежній охороні, тож він з династії рятувальників. Щодо його 6-річного сина, то той поки з професією не визначився.

Олексій Стеценко виріс у Кременчуці, навчався у школі №28, а потім закінчив Харківський університет цивільного захисту.

Він розповів про найближчі плани на новій посаді. Серед них: створенню руху юних пожежників у навчальних закладах, створення класів пожежної безпеки та проведення агітаційно-масової роботи з населенням щодо правил поведінки на воді та уникнення надзвичайних ситуацій.

Районне управління укомплектоване кваліфікованими кадрами, рятувальники мають високий професійний рівень і спроможні виконати усі поставлені перед нами завдання, — зазначив Олексій Стеценко.
Хто став новим очільником кременчуцьких рятувальників
Кременчуцькі ДСНСники похизувались технікою
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Автор: Віктор Крук Фото: Артем Коваленко Відео: Артем Коваленко
Теги: ДСНС Кременчуцький район рятувальники начальник
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