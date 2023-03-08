8 березня – Міжнародний жіночий день, свято весни, краси та жіночості чи пережиток минулого

Сьогодні, 09:01 Переглядів: 191

В Україні другий рік 8 березня відзначають в умовах повномасштабної війни та шостий рік тривають суперечки щодо формату його святкування

Суперечки щодо святкування 8-го березня в Україні тривають з 2017 року — одні українці пропонують залишити його вихідним днем, інші вважають, що це радянська спадщина, пережиток минулого та пропонують скасувати це свято. Цього року у Верховній Раді зареєстрували законопроєкт, згідно з яким Міжнародний жіночий день пропонують замінити Днем української жінки та святкувати його 25 лютого.

А в застосунку «Дія» минулого тижня пройшло голосування щодо статусу 8 березня й більшість респондентів підтримали пропозицію залишити це свято вихідним днем.

Міжнародний жіночий день, який іноді називають Міжнародним днем боротьби за права жінок — це всесвітнє свято. Вважається, що його відзначають на спогад про боротьбу американських та європейських жінок за свої права у середині ХІХ – початку ХХ століття. Згадують «Марш порожніх каструль», який відбувся 8 березня 1857 року в Нью-Йорку. Тоді на вуличні протести вийшли працівниці текстильних фабрик, які вимагали скоротити робочий день, встановити гідну зарплату та надати жінкам право голосу на виборах.

У 1910-му році в Копенгагені на Міжнародній конференції жінок-працівниць Клара Цеткін запропонувала встановити Жіночий день для боротьби за економічні та політичні права жінок. Вже наступного року Міжнародний жіночий день відзначали в Австрії, Данії, Німеччині та Швейцарії масовими мітингами та демонстраціями.

У Радянському Союзі Міжнародний жіночий день став офіційним святом у 1921 році, щоправда, його стали називати Міжнародним днем робітниць. А у 1966 році 8 березня в СРСР оголосили неробочим днем на радість як жінок, так і чоловіків.

У 1977 році рішенням ООН Міжнародний жіночий день став всесвітнім святом. Проте було вирішено, що кожна країна сама обиратиме коли і як його відзначати, відповідно до своїх історичних та національних традицій.

Сьогодні Міжнародний жіночий день — офіційне свято у багатьох країнах, щоправда, переважно тих, які колись були тісно пов’язані з СРСР.

До речі, саме в СРСР концепцію свята, як боротьби за права жінок, поступово змінили на свято весни, краси та «прекрасної половини людства», що виглядало цілком логічно з точки зору радянської ідеології, адже «боротися» за свої права жінкам вже нібито й не було потреби.

В незалежній Україні перейняли цей підхід до святкування 8-го березня. Напередодні в застосунку «Дія» пройшло голосування щодо статусу Міжнародного жіночого дня в Україні. З понад 2 млн респондентів 1,3 млн підтримали варіант залишити цей день вихідним. За те, аби зробити 8 березня робочим днем, проголосували 703 тисячі осіб. Не визначилися 110 тисяч респондентів.

Попри те, що 8 березня залишається державним святом, у 2023 році цей день є робочим, а не вихідним через воєнний стан. Закон «Про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану» скасовує вихідні дні на державні свята — від Міжнародного жіночого дня та Дня Конституції України до Дня Незалежності України та Дня захисників і захисниць України. Також скасовано неробочі понеділки після Великодня і Трійці.

Попри війну, що триває, хочемо привітати та побажати усім жінкам України щастя, здоров’я, витримки, любові, весняного настрою, скорішої Перемоги над ворогом та миру! Та подякувати тим тисячам жінкам, які сьогодні боронять нашу країну від російського ворога у складі Сил оборони України!

Слава Героям і Геройкам! Слава Україні!