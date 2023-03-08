У Полтаві сталася ДТП: постраждали дві пішоходки

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7 березня, у Полтаві, на проспекті Миру сталася ДТП. Про це повідомили у Полтавському районному управлінні поліції.

За попередньою версією слідства, автомобіль Nissan Almera, яким керувала 30-річна місцева жінка, наїхав на 51-річну та 63-річну місцевих мешканок. Внаслідок ДТП обох травмованих жінок госпіталізували.

За даним фактом поліція розпочала кримінальне провадження за ч.1 ст.286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило потерпілому середнього ступеня тяжкості тілесні ушкодження) Кримінального кодексу України.

Наразі слідство з'ясовує обставини та причини ДТП.