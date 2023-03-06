Українці вирішили, чи хочуть вони залишити 8 березня вихідним — результати опитування

Напередодні Міжнародного жіночого дня у «Дії» провели опитування* серед українців щодо того, чи залишити 8 березня офіційним вихідним, чи зробити його робочим. Про це повідомляє Міністерство цифрової трансформації.
Голоси розподілилися наступним чином:
Тобто майже 62% українців проголосували у «Дії» за те, щоб залишити Міжнародний жіночий день 8 березня вихідним.
Це опитування стало наймасовішим серед усіх 11 голосувань, які були реалізовані в «Дії». У ньому взяли участь понад 2,1 млн українців. Результати голосування врахують у парламенті перед ухваленням законопроєкту про 8 березня.
Нагадаємо, «Кременчуцький ТелеграфЪ» провів власне опитування і дізнався у кременчужан, чи святкуватимуть вони Міжнародний жіночий день.
*Опитування в «Дії» ініційоване за парламентської ініціативи та реалізоване Мінцифрою спільно з Міністерством культури та інформаційної політики України.
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№ 9 від 2 березня 2023Читати номер