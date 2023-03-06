Українці вирішили, чи хочуть вони залишити 8 березня вихідним — результати опитування

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Напередодні Міжнародного жіночого дня у «Дії» провели опитування* серед українців щодо того, чи залишити 8 березня офіційним вихідним, чи зробити його робочим. Про це повідомляє Міністерство цифрової трансформації.

Голоси розподілилися наступним чином:

1,3+ млн користувачів проголосували за те, щоб залишити 8 березня вихідним (61,96%);

703+ тисячі користувачів проголосували за те, щоб зробити 8 березня робочим днем (32,88%);

ще 110+ тисяч українців не визначилися (5,15%).

Тобто майже 62% українців проголосували у «Дії» за те, щоб залишити Міжнародний жіночий день 8 березня вихідним.

Це опитування стало наймасовішим серед усіх 11 голосувань, які були реалізовані в «Дії». У ньому взяли участь понад 2,1 млн українців. Результати голосування врахують у парламенті перед ухваленням законопроєкту про 8 березня.

Нагадаємо, «Кременчуцький ТелеграфЪ» провів власне опитування і дізнався у кременчужан, чи святкуватимуть вони Міжнародний жіночий день.

*Опитування в «Дії» ініційоване за парламентської ініціативи та реалізоване Мінцифрою спільно з Міністерством культури та інформаційної політики України.