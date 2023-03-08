Міжквартальний проїзд на Раківці: «Можна не лише колеса залишить, а й ноги»

Сьогодні, 09:43 Переглядів: 3

Нещодавно, редакції «Кременчуцького Телеграфа» місцева жителька Анна повідомила, що на Раківці, на вулиці Манагарова 15 жахлива дорога.

— Неможливо пройти, «яма на ямі » , в мокру погоду взагалі жах. Мовчу вже як машини їздять, можна не лише колеса там залишить, а й ноги, — зазначила Анна.

Журналісти «Кременчуцького Телеграфа» одразу звернулись до директора Департаменту житлово-комунального господарства Івана Москалика, аби дізнатись, коли планується виконання робіт у міжквартальних проїздах в районі вулиці Манагарова. Але досі чекаємо на відповідь.

Нагадаємо, що цього року міська влада Кременчука має намір витратити майже 273 млн гривень на ремонти доріг: це капремонт частин шести вулиць та реконструкція двох ділянок. Значну частину коштів згідно з прийнятою Програмою розвитку дорожньо-мостового господарства планують витратити на утримання мережі та поточні ремонти доріг.



