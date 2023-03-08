З російського полону повернули військового з Кременчуччини Юрія Немченка

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Вчора, 7 березня, з російського полону повернувся мешканець Кременчуччини 42-річний Юрій Немченко. Військовослужбовець потрапив до російського полону під Соледаром Донецької області й з 14 січня вважався безвісти зниклим.

Загалом внаслідок чергового обміну полоненими додому повернулося 130 наших людей - 126 захисників та 4 захисниць. Це воїни ЗСУ, нацгвардійці, прикордонники, ДССТ. Серед них - 87 захисників Маріуполя, 71 з яких - із «Азовсталі». Також повертаємо взятих у полон в районі Бахмута та Соледара - загалом 35 людей з Донецького напрямку.

Наймолодшому звільненому ще не виповнився 21 рік, найстаршому скоро виповниться 64 роки.