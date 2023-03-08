З російського полону повернули військового з Кременчуччини Юрія Немченка

Вчора, 7 березня, з російського полону повернувся мешканець Кременчуччини 42-річний Юрій Немченко. Військовослужбовець потрапив до російського полону під Соледаром Донецької області й з 14 січня вважався безвісти зниклим.
Загалом внаслідок чергового обміну полоненими додому повернулося 130 наших людей - 126 захисників та 4 захисниць. Це воїни ЗСУ, нацгвардійці, прикордонники, ДССТ. Серед них - 87 захисників Маріуполя, 71 з яких - із «Азовсталі». Також повертаємо взятих у полон в районі Бахмута та Соледара - загалом 35 людей з Донецького напрямку.
Наймолодшому звільненому ще не виповнився 21 рік, найстаршому скоро виповниться 64 роки.
- Більшість з людей, яких ми повертаємо сьогодні, мають важкі поранення. Як каже Президент Володимир Зеленський, держава повинна подбати про кожного з них. Кожен з наших героїв має відчувати, що держава піклується про нього. Я пишаюся всією командою, яка довго і напружено працювала над цим обміном. Дякую Координаційному штабу з питань поводження із військовополоненими за чудову роботу. Неймовірні відчуття, коли наші - вдома, - зауважив Андрій Єрмак.
ІнформаціяКористувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.
№ 9 від 2 березня 2023Читати номер