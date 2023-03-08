У Кременчуцькій РВА привітали жінок з 8 березня та подякували захисницям, які наближають Перемогу

Ранковий брифінг заступник начальника Кременчуцької районної військової адміністрації Артем Даценко розпочав з привітання жінок, назвавши 8 березня Міжнародним днем боротьби за права жінок.
Він подякував тим жінкам, які у складі Сил оборони України сьогодні захищають країну на передовій, а таких понад 7 тисяч, та тим, хто в тилу пліте маскувальні сітки, збирає волонтерську допомогу та працює на своїх місцях заради спільної мети – скорішої Перемоги над ворогом!
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№ 9 від 2 березня 2023Читати номер