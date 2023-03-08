У Кременчуцькій РВА привітали жінок з 8 березня та подякували захисницям, які наближають Перемогу

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Ранковий брифінг заступник начальника Кременчуцької районної військової адміністрації Артем Даценко розпочав з привітання жінок, назвавши 8 березня Міжнародним днем боротьби за права жінок.

- Вітаю усіх жінок з Міжнародним днем боротьби за права жінок та гендерну рівність. Два десятиріччя тому ми дивувалися тому, що деякі жінки опановували чоловічі професії. Зараз ми дивуємося, коли якісь професії жінки не можуть опанувати. Усім жінкам бажаю щастя, любові, наснаги, а святкувати цей день, як це було колись із квітами та шампанським, ми будемо після Перемоги, - зазначив Артем Даценко.

Він подякував тим жінкам, які у складі Сил оборони України сьогодні захищають країну на передовій, а таких понад 7 тисяч, та тим, хто в тилу пліте маскувальні сітки, збирає волонтерську допомогу та працює на своїх місцях заради спільної мети – скорішої Перемоги над ворогом!