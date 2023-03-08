Врятували двох людей: у Горішніх Плавнях горіла квартира у багатоповерховому будинку

Сьогодні, 11:22 Переглядів: 257

Згоріли меблі та речі, які були у квартирі

7 березня, о 22.20, у Горішніх Плавнях, на проспекті Героїв Дніпра, на третьому поверсі багатоповерхового будинку загорілась квартира. Про це повідомили в Головному управлінні ДСНС у Полтавській області.

Пожежу ліквідували о 23.14. Вогонь знищив кухонну гарнітуру, речі, які були у вжитку. Також, закоптив стіни й стелю квартиру по всій площині та пошкодив металопластикове вікно і побутову техніку. На пожежі врятували 72-річного та 65-річного чоловіків.

Наразі причина виникнення пожежі встановлюється.