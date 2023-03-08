Курс гривні йде в гору: де 8-го березня найвигідніше міняти валюту в Кременчуці

Сьогодні, 11:40 Переглядів: 387

Національна валюта в Міжнародний жіночий день продовжує зміцнюватися. Долар США, євро та польський злотий 8-го березня трохи подешевшали стосовно гривні.

Національний банк сьогодні понизив курс національної валюти стосовно євро та польського злотого відповідно на 10 та 6 копійок. Втім на готівковому ринку тренд на укріплення національної валюти продовжується, а валюта дешевшає. Фінансові аналітики радять саме на такому тренді запасатися валютою. Адже готівковий ринок валюти - це своєрідні гойдалки. Після знецінення валюти зазвичай починається її подорожчання.

Сьогодні у банках Кременчука долар США купують по 37,00 – 38,60 грн, а продають по 38,60 – 39,45 грн. У порівняні з вчорашнім днем максимальний курс купівлі долара США не змінився (вчора знизився на 30 коп.), а мінімальний курс продажу знизився на 15 копійок.

Найвигідніше здавати долар сьогодні можна в Індустріалбанку, де за нього дають найбільше (38,60 грн за $1). А найвигідніший курс для купівлі долара сьогодні заявлений в Приватбанку (38,60 грн за $1). Втім, варто зазначити, що у банках з низьким курсом зазвичай валюти немає у вільному продажу. Найвищий курс продажу долара сьогодні заявлений в Ощадбанку - 39,45 грн за $1.

Євро у касах банків Кременчука сьогодні можна здати по 39,70 – 40,50 грн. Продають євро по 40,70 – 41,40 грн. У порівнянні з вчорашнім днем максимальний курс купівлі євро знизився на 30 копійок, а мінімальний курс продажу також знизився на 30 копійок.

Найвигідніше євро сьогодні можна здати в Полтава-Банку та Сенс Банку, де найвищий курс (40,50 грн). А найкращий курс продажу євро сьогодні заявив Приватбанк (40,70 грн). Зранку у касах банку євро по такій вартості не було.

Найдорожче євро продають в МТБ Банку та банку Південний (41,40 грн). Втім, євро у Кременчуці можна придбати і значно дешевше. Зокрема, Полтава-Банк продає євро по 40,99 грн (вчора продавали по 41,20 грн) і валюта є у вільному продажу.

Польський злотий у касах банків Кременчука можна здати по курсу 8,00 – 8,45 грн. А продають злотий по 8,72 – 8,90 грн. У порівнянні з вчорашнім днем максимальний курс купівлі злотого знизився на 15 копійок, а мінімальний курс продажу – на 3 копійки.

Найвигідніше злотий можна здати в Кредит Агріколь Банку (8,45 грн). А найнижчий курс злотого сьогодні у Полтава-Банку (8,72 грн). Найвищий курс продажу заявив Ідея Банк (8,90 грн). Варто зазначити, що з готівковим злотим у Кременчуці працює лише декілька банків.

Де найвигідніший курс?

Окрім банківських установ, валюту в Кременчуці можна продати чи купити у касах обмінних пунктів, які розміщені по всьому місту у зручних місцях.

Зазвичай, курс валюти, як у банках, так і в обмінних пунктах змінюється протягом дня. А тому дізнатися актуальний курс на зараз, місце знаходження найближчого обмінного пункту та забронювати потрібну суму валюти можна за номером телефону +380 98 024 5894.

Через те, що курс постійно коливається, діє послуга фіксації курсу під час бронювання.

В обмінному пункті можна продати чи придбати валюту по оптовому курсу, який більш вигідний для клієнтів. Він діє від 500$ або в еквіваленті 500$.

В обмінних пунктах працюють з валютами всього світу, а також приймають зношені купюри з мінімальною комісією!

Даємо актуальний курс обмінних пунктів станом на 11.30

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Національний банк України офіційний курс долара не змінив (курс залишається незмінним з липня 2022-го). Євро у порівнянні з вчорашнім днем подорожчав на 10 копійок, а злотий - на 6 копійок.

Курс валют НБУ на 8 .0 3 .2023 року: