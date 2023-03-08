Завтра Кременчук попрощається з військовим Сергієм Бутягою

Сьогодні, 12:12 Переглядів: 366

3-го березня загинув Бутяга Сергій Олександрович , в результаті бойових дій, під час захисту Батьківщини, виявивши стійкість і мужність під час виконання бойового завдання в районі населеного пункту Васюківка, Донецької області.

Сергій був призваний на військову службу під час мобілізації 21.11.2022 року та був молодшим сержантом. Залишились дружина та донька. Співчуття рідним та близьким! Поховання Сергія Бутяги відбудеться 09.03.2023, а саме:

- об 11:00 відбудеться прощання у Кременчуцькому Міському Палаці Культури;

- 12:00 прощання у Свято-Миколаївському соборі;

- 13:00 виїзд до Свіштовського кладовища, прощання на Алеї Слави.