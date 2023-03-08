Як минула доба на Кременчуччині

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Минула доба у Кременчуцькому районі пройшла досить спокійно. Загалом працівники ДСНС три рази виїжджали на виклики. Про це повідомили у Кременчуцькій районній військовій адміністрації з посиланням на оперативну інформацію від Кременчуцького районного управління ДСНС.

Вчора, 7 березня, о 18.47, у Кременчуці, на вулиці Богдана Хмельницького надзвичайники допомогли лікарям спустити померлого з горища приватного будинку. На місці працювала 16 державна пожежно-рятувальна частина.

Того ж дня, о 22.22, у Горішніх Плавнях сталася пожежа у квартирі багатоповерхового будинку.

Під час ще одного виїзду пожежа не підтвердилась.

За повідомленням Кременчуцького районного управління поліції, протягом минулої доби громадяни 4 рази викликали патрульну поліцію для приборкання осіб, які перебували у нетверезому стані.

Поліцейські затримали двох водіїв, які перебували у стані алкогольного сп’яніння. Щодо них склали адмінпротокол за ст. 130 КУпАП.

Також, на трьох осіб поліцейські склали адміністративні протоколи за домашнє насильство.