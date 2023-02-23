Новий автогрейдер відновлюватиме ґрунтові дороги Кременчука

Сьогодні, 11:33 Переглядів: 306

Справжній подарунок для жителів вулиць приватного сектору з неасфальтованими дорогами

У Кременчуці з'явився новий автогрейдер, за допомогою якого комунальні дорожники мають почати відновлювати ґрунтові дороги міста. Про це повідомив кременчуцький міський голова Віталій Малецький.

За його словами, завдяки новій техніці роботи будуть виконуватися значно швидше та якісніше, і до кінця весни шляховики всюди наведуть лад. Для мешканців приватного сектора це дуже важливо, бо, на жаль, зараз такі дороги у поганому стані.

— А вже після Перемоги ґрунтові дороги міста поступово будемо осучаснювати й асфальтувати, — заявив Віталій Малецький.

Раніше ми писали, що КП «Кременчукводоканал» виділили зі стабілізаційного фонду громади 7,93 млн гривень на придбання автогрейдера.