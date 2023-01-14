«Кременчукводоканалу» виділили майже 10 млн гривень на техніку

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Придбають автогрейдер та обладнання для снігоприбиральної техніки

КП «Кременчукводоканал» виділили зі стабілізаційного фонду громади 7,93 млн гривень на придбання автогрейдера та 2,07 млн гривень на придбання обладнання для розподілу протиожеледних матеріалів снігоприбиральних відвалів. Відповідне рішення виконкому 13 січня затвердили депутати Кременчуцької міськради на сесії.

Нагадаємо, 23 грудня на засіданні сесії Кременчуцької міської ради депутати затвердили Програму розвитку водопровідно-каналізаційного господарства Кременчуцької міської територіальної громади на 2022-2024 роки у новій редакції. Згідно зі змінами, витрати на придбання спеціалізованої техніки збільшилися на 2 млн гривень (до 36 млн гривень) – у перелік техніки додатково включені 2 снігоприбиральні відвали та обладнання для розподілу протиожеледних матеріалів.

А загалом на реалізацію міської Програми розвитку водопровідно-каналізаційного господарства на 2022-2024 роки з міського бюджету передбачено направити 680,4 млн гривень.