13 січня медики Кременчука зареєстрували 5 нових випадків захворювання на COVID-19

Сьогодні, 15:00 Переглядів: 124

13 січня 5 нових випадків захворювання на коронавірус зареєстрували медики Кременчука. Про це повідомляє мерія.

Захворіли дві жінки віком 39 років та три чоловіка віком від 25 до 89 років. Із вперше виявлених випадків захворювання чотири пацієнти перебувають під наглядом сімейних лікарів, один - лікується в інфекційному шпиталі.

На стаціонарному лікуванні знаходиться 15 людей. За добу одужало 11 осіб. Випадків смерті від ускладнень COVID-19 не було.

Всього у Кременчуці зареєстрували 27 361 хворих, одужало 26 566, померло 736.