В росії заявили про підготовку Україною «провокацій» для нападу на Придністров'я

Сьогодні, 12:02 Переглядів: 303

Влада рф часто використовує такі заяви, щоби потім виправдати власні агресивні дії

Міністерство оборони росії опублікувало заяву про те, що влада України нібито готує провокацію проти невизнаного Придністров'я.

Заява була опублікована в Телеграм-каналі відомства о 5.10 у четвер.

У заяві йдеться про те, що провокація нібито буде здійснена підрозділами Збройних сил України.

Також російське міністерство заявило, що як «привід для вторгнення» планують інсценування наступу російських військ із території Придністров'я, і для цього українські військові нібито будуть переодягнені у форму військовослужбовців рф. Фантазії російських фейкометів звісно не обійшлися без того, щоб не згадати при цьому про «Азов» — начебто для «вторгнення» буде залучена ця військова частина.

— Міністерство оборони росії уважно відслідковує ситуацію на кордоні України з Придністровською Молдавською Республікою і готове до реагування на будь-які зміни обстановки, — написали в телеграм-каналі міноборони рф.

Слід зазначити, що російська влада часто використовує такі заяви, щоби потім виправдати власні агресивні дії.

Раніше повідомлялося, що путін скасував свій указ 11-річної давності, який передбачав, що росія продовжить активно шукати шляхи розв'язання придністровського конфлікту на основі поваги до суверенітету, територіальної цілісності та нейтрального статусу Молдови.

В уряді Молдови вже відреагували на такий закид.

- Державна влада не підтверджує інформацію, поширену сьогодні вранці Міністерством оборони Росії. Закликаємо до спокою та отримання інформації з офіційних та перевірених джерел Республіки Молдова, – зазначили в офіційному повідомленні Кишинева.

Два дні тому прем'єр-міністр республіки Дорін Речан заявив, що напад на його країну дійсно планується. Але не з боку України, а з боку росії. За його словами, москва планує висадити військовий десант і захопити аеропорт у столиці - Кишиневі.

Речан зазначив, що існує кілька сценаріїв дестабілізації ситуації в Молдові, зокрема й той, про який говорив президент України Володимир Зеленський.

Він також наголосив, що Придністров'я має бути демілітаризоване, тобто звідти мають бути виведені російські військові.

Крім того, президент Молдови Майя Санду заявила, що росія планує здійснити держпереворот у Молдові за допомогою протестів опозиції та із залученням диверсантів. Вона заявила, що рф планує напасти на урядові будівлі та змінити владу в республіці.

21 лютого Санду провела зустріч з президентом США Джо Байденом, на якій він пообіцяв підтримувати суверенітет і територіальну цілісність Молдови.

Про ймовірну підготовку «ПМР» до участі у війні на боці росії багато говорили ще на початку повномасштабної війни — навесні минулого року. Тоді ситуацію теж намагалися «розкачати», щоб відволікти Сили оборони України на цю ділянку, однак із цього нічого не вийшло. Нині ж Придністров'я намагаються використати, щоб посіяти паніку перед річницею повномасштабного вторгнення та створити у цьому регіоні додаткове напруження для відволікання Сил оборони України.