До північного кордону України рухаються колони військової техніки рф: готується провокація

Російські окупанти готують можливі провокації до річниці повномасштабного наступу, зафіксовано рух колон військової техніки ворога у районі кордону із Чернігівською областю. Про це повідомляє ОК «Північ» у Telegram.
При цьому в ОК «Північ» наголосили, що «Сили оборони Сіверщини тримають ситуацію під контролем і, на відміну від військ противника, ніколи не вдавалися до провокацій і не мають подібного на меті».
ІнформаціяКористувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.
№ 7 від 16 лютого 2023Читати номер