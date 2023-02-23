До північного кордону України рухаються колони військової техніки рф: готується провокація

Сьогодні, 11:07 Переглядів: 698

Російські окупанти готують можливі провокації до річниці повномасштабного наступу, зафіксовано рух колон військової техніки ворога у районі кордону із Чернігівською областю. Про це повідомляє ОК «Північ» у Telegram.

— Окупанти готують можливі провокації до річниці повномасштабного наступу, скоріш за все, метою є звинувачення українських захисників в порушенні територіальної цілісності. Про це свідчать дані розвідки, де зафіксований рух колон військової техніки в районі кордону із Чернігівською областю без знаків розпізнавання та живою силою, що була одягнена у піксель, схожий на форму Збройних Сил України, — повідомляє ОК «Північ».

При цьому в ОК «Північ» наголосили, що «Сили оборони Сіверщини тримають ситуацію під контролем і, на відміну від військ противника, ніколи не вдавалися до провокацій і не мають подібного на меті».

— Кожен воїн дотримується загальноприйнятих правил ведення війни, не посягаючи на чужі території, а виключно захищає рідну землю від нахабного та підступного ворога, — підкреслили в командуванні.