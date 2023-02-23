Доба пожеж: що сталося на Кременчуччині за минулу добу

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Минула доба у Кременчуцькому районі пройшла досить спокійно. Загалом сталося 2 пожежі. Про це повідомили у Кременчуцькій районній військовій адміністрації з посиланням на оперативну інформацію від Кременчуцького районного управління ДСНС.

Вчора, 22 лютого, у Кременчуці, на вулиці Кохнівській загорівся приватний будинок. Вогонь охопив дах на площі 130 м кв. Пожежу ліквідували о 18.41. Від повного знищення вогнем будинок та суміжні господарчі споруди врятували. Постраждалих немає. Причина виникнення пожежі встановлюється.

Сьогодні, 23 лютого, о 00.34, у селі Яроші Глобинської громади загорілася господарча будівля. Пожежу ліквідували о 2.05. Вогонь знищив шиферну покрівлю споруди на площі 25 м кв. Від пожежі врятували будівлю літньої кухні та автогараж. Постраждалих немає. Причина виникнення пожежі встановлюється.

За повідомленням Кременчуцького районного управління поліції, протягом минулої доби громадяни 6 разів викликали патрульну поліцію для приборкання осіб, які перебували у нетверезому стані.

Поліцейські затримали двох водіїв, які перебували у стані алкогольного сп’яніння. Щодо них склали адмінпротоколи за ст. 130 КУпАП.

Ще поліціянти затримали 1 особу за ст. 309 ККУ (незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів без мети збуту).

Також, на 4 особи поліцейські склали адміністративні протоколи за домашнє насильство.