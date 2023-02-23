Вчора у Гадячі сталася ДТП: винуватець втік з місця події

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Вчора, 22 лютого, у Гадячі, при виїзді на вулицю Захисників України сталася ДТП, водій втік з місця події. Про це повідомили в Головному управлінні Національної поліції у Полтавській області.

Автомобіль Renault, яким керував місцевий 40-річний чоловік, зіткнувся з автомобілем ВАЗ 21099, яким керував 60-річний місцевий мешканець. Після чого водій автомобіля Renault втік з місця ДТП. Внаслідок зіткнення пошкодився автомобіль ВАЗ, а водій отримав незначні тілесні ушкодження.

Поліція менш ніж за годину знайшла втікача, як виявилось на момент ДТП він перебував у стані алкогольного сп'яніння. Також встановили, що чоловік працює на одній із керівних посад місцевого органу самоврядування. Наразі автомобіль у правопорушника вилучили та склали стосовно нього протоколи за статтею 124 (Порушення правил дорожнього руху особою, що призвело до пошкодження транспортних засобів), статтею 122-4 (Залишення місця ДТП) та частиною 1 статті 130 (Керування транспортними засобами в стані сп'яніння) Кодексу України про адміністративні правопорушення.

Надалі адміністративні матеріали будуть скеровані до суду для розв'язання питання щодо притягнення особи до адміністративної відповідальності.