Євро продовжує стрімко дешевшати: де у Кременчуці найвигідніше обміняти валюту 23 лютого

Сьогодні, 13:03 Переглядів: 265

Курс національної валюти продовжує зростати відносно усіх основних валют. Найбільше подешевшав євро, трохи дешевше став долар, і лише польський злотий залишається стабільним стосовно гривні.

Сьогодні у банках Кременчука долар США купують по 39,00 – 39,50 грн, а продають по 39,50 – 40,20 грн. У порівнянні з вчорашнім днем максимальний курс купівлі долара США знизився на 2 копійки, а мінімальний курс продажу – на 10 копійок.

Найвигідніше здавати долар сьогодні можна в Полтава-Банку, Індустріалбанку, Ідея Банку та Креди Агриколь Банку, де найвищий курс (39,50 грн за $1). А найвигідніший курс для купівлі долара сьогодні заявлений у Приватбанку (39,50 грн за $1). Варто зазначити, що зазвичай у банках з низьким курсом у вільному продажу валюти немає. Втім, долар є у вільному продажу сьогодні в більшості банків Кременчука. Зокрема, у Полтава-Банку його продають по 39,99 грн (вчора продавали по 40,04 грн).

Євро у касах банків Кременчука сьогодні можна здати по 40,80 – 41,65 грн. Продають євро по 41,80 – 42,60 грн. У порівнянні з вчорашнім днем максимальний курс купівлі євро знизився на 15 копійок, а мінімальний курс продажу – теж на 15 копійок.

Найвигідніше євро сьогодні можна здати у Таскомбанку, де найвищий курс (41,65 грн) А найкращий курс продажу євро сьогодні заявив Приватбанк (41,80 грн). Найдорожче євро продають в Індустріалбанку (42,60 грн). Втім, євро у Кременчуці можна придбати й значно дешевше. Зокрема, Полтава-Банк продає євро по 42,20 грн і вони є у вільному продажу.

Польський злотий у банках Кременчука можна здати по курсу 8,00 – 8,65 грн. А продають злотий по 8,79 – 9,30 грн. У порівнянні з вчорашнім днем курс купівлі-продажу злотого знизився на 5 копійок.

Найвигідніше злотий можна здати в Укрексімбанку (8,65 грн). А найвищий курс продажу заявив Райффайзен Банк (9,30 грн). Найвигідніше купувати польський злотий сьогодні у Полтава-Банку (8,79 грн) і злотий є у касах цього банку у вільному продажу.

Варто зазначити, що з готівковим злотим у Кременчуці працює лише декілька банків.

Курс валют НБУ на 23 .02.2023 року: