Опитування ТЪ: чи святкуватимуть жителі Кременчука 8 березня

Напередодні міжнародного жіночого дня – 8 Березня, журналісти «Кременчуцького Телеграфа», пройшлись вулицями міста й дізнались у місцевих жителів чи святкуватимуть вони у цей день.
Зокрема, у жінок запитали, що вони хотіли б отримати у своє свято, а у чоловіків – що вони даруватимуть своїм жінкам.
Також розпитали у людей чи потрібен, на їх думку, вихідний у цей день.
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№ 9 від 2 березня 2023Читати номер