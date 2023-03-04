У Горішніх Плавнях поліція знайшла у гаражі та вилучила наркотичні речовини

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2 березня, близько 16.00, оперативники відділу №2 Кременчуцького райуправління в одному з гаражних кооперативів Горішніх Плавнів виявили місцевого 27-річного чоловіка, у якого вилучили наркотичні речовини. Відкрито кримінальне провадження.

Про це повідомили у Кременчуцького районного управління поліції.

- Під час першочергових слідчих дій та огляду речей у 27-річного місцевого жителя, який раніше мав проблеми із законом, вилучено марихуану та висунені рослини конопель. Вилучені речові докази направлені на експертне дослідження. Наразі вирішується питання щодо повідомлення фігуранту про підозру та обрання йому запобіжного заходу, - розповів Дмитро Забігайло, тимчасовий виконувач обов’язків начальника відділу №2 (м. Горішні Плавні) Кременчуцького райуправління поліції.

За даним фактом, слідчим підрозділом поліції, під процесуальним керівництвом Горішньоплавнівського відділення Кременчуцької окружної прокуратури, відомості внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 309 (Незаконне зберігання наркотичних засобів) Кримінального кодексу України. Тривають слідчі дії.

Раніше ми писали, що у Кременчуці затримали 20-річного місцевого жителя, який робив закладки та мав із собою 10 згортків наркотиків.