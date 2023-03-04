У Горішніх Плавнях поліція знайшла у гаражі та вилучила наркотичні речовини

2 березня, близько 16.00, оперативники відділу №2 Кременчуцького райуправління в одному з гаражних кооперативів Горішніх Плавнів виявили місцевого 27-річного чоловіка, у якого вилучили наркотичні речовини. Відкрито кримінальне провадження.
Про це повідомили у Кременчуцького районного управління поліції.
За даним фактом, слідчим підрозділом поліції, під процесуальним керівництвом Горішньоплавнівського відділення Кременчуцької окружної прокуратури, відомості внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 309 (Незаконне зберігання наркотичних засобів) Кримінального кодексу України. Тривають слідчі дії.
Раніше ми писали, що у Кременчуці затримали 20-річного місцевого жителя, який робив закладки та мав із собою 10 згортків наркотиків.
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№ 9 від 2 березня 2023Читати номер