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На Полтавщині «представники банку» привласнили 1 млн гривень з рахунків: кіберполіція викрила шахраїв

Сьогодні, 15:40 Переглядів: 161

 

Двоє чоловіків у телефонних розмовах запевняли громадян, що до їхніх рахунків отримали доступ сторонні особи. «Для захисту» просили назвати всі банківські дані, а отримавши їх - привласнювали гроші потерпілих. Загальна сума збитків становить близько мільйона гривень. 

Шахрайську схему викрили співробітники відділу протидії кіберзлочинам у Полтавській області спільно зі слідчим управлінням обласної поліції області та у співпраці з працівниками служби безпеки банку.

Про це повідомили у Департаменті кіберполіції Національної поліції України.

Незаконну схему «провернули» двоє друзів: вони телефонували громадянам, видаючи себе за представників банку, і переконували, що доступ до їх рахунків отримали шахраї. Аби зберегти гроші й заблокувати підозрілі операції, зловмисники випитували номер, CVV-код, PIN-код картки та термін дії.

Ці відомості фігуранти «прив’язували» до платіжних систем і, використовуючи технологію NFC, знімали готівку у банкоматах. Для цього у потерпілих вони також запитували код-підтвердження.

За попередніми підрахунками, зловмисники ошукали близько 60 громадян, переважно старшого віку. Загальна сума збитків сягає мільйона гривень. 

В оселях фігурантів працівники поліції провели обшуки. Вилучено мобільні телефони, понад 30 банківських карток, SIM-карти та флеш-накопичувачі. До проведення слідчих дій також залучили співробітників батальйону поліції особливого призначення.

Зловмисникам оголосили підозру за ч. 3 ст. 190 (Шахрайство) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до 8 років позбавлення волі.

Слідчі дії тривають. Підозрюваним обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Процесуальне керівництво здійснюють прокурори Полтавської обласної прокуратури. 

- Не повідомляйте нікому дані банківської картки, особливо CVV та PIN-код, адже справжні працівники банку ніколи не запитують таку інформацію, - нагадали кіберполіціянти.

Нагадаємо, що у Хоролі викрили шахрая, який ошукав людей на 400 тисяч гривень.

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Автор: Володимир Дмитренко Джерело фото: dut.edu.ua
Теги: шахрайство викрили кіберполіція шахраї
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