Як змінились ціни на АЗС Полтавщини та де можна дешевше заправити автомобіль 7 березня

Сьогодні, 15:05 Переглядів: 187

Ціни на бензин та дизельне пальне на більшості заправок Кременчука та Полтавщини сьогодні не змінились, а от автогаз продовжив дешевшати. На АЗС його вартість у порівнянні з вчорашнім днем знизилась від 20 копійок до 1 грн.

Які ціни на автомобільне пальне сьогодні у різних операторів ринку на Полтавщині можна подивитись нижче у таблиці.

Нагадуємо, що середні ціни на пальне по Полтавській області та по операторах є середньозваженими та наводяться за даними Мінфіну. Варто зазначити, що у деяких операторів ціни на різних АЗС можуть встановлюватися індивідуально, і, як наслідок, відрізнятися від цін, вказаних на сайті.

Середні ціни на пальне в Полтавській області на 7.03.2023 р.

Вид палива Ціна (грн) Зміна ціни Зміна у % Бензин А-95 преміум 48,86 0,00 0% Бензин А-95 47,91 0,00 0% Бензин А-92 46,98 0,00 0% Дизельне пальне 49,21 0,00 0% Газ автомобільний 23,46 -0,24 -1,003%





Ціни на пальне на АЗС операторів у Полтавській області на 7.03.2023 р.