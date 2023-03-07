У Кременчуці збирають кошти, аби допомогти 12-річному Роману, який випав з балкона 8 поверху

Сьогодні, 15:32 Переглядів: 983

У Кременчуці збирають кошти, аби допомогти 12-річному Роману Гошкодеру, який ввечері 1 березня випав з балкона 8 поверху у будинку на проспекті Лесі Українки.

Як розповів ТЪ батько хлопчика Григорій, у той день, коли сталася трагедія, хлопець був сам удома. Після того, як він випав з балкона, його знайшли перехожі, які й викликали «швидку», та вітчим.

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Роман з батьком Григорієм

Хлопець отримав політравму, його госпіталізували у реанімацію. Аби уникнути больового шоку, у лікарні Романа ввели у медикаментозний сон. Станом на 6 березня його вивели з цього стану, дитина прийшла у свідомість і реагує на запитання.

У хлопця перелом 4 хребців хребта, лікарі борються за нирки та легені, бо органи погано працюють самостійно. Дитина і досі у тяжкому стані.

Карти, куди можна відправити кошти, аби допомогти родині Романа, нижче.

Світлана Володимирівна Соколова

5168 7554 7142 3638

Григорій Миколайович Гошкодер (ПУМБ)

5355 2802 1130 7077