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Клуб української мови: кременчужан запрошують на кіно, настолки та гутірки

Сьогодні, 17:31 Переглядів: 201

 

У місті стартує новий проєкт від організаторів Безоплатних курсів української мови

Кременчуцький осередок Полтавського представництва Руху захисту української мови протягом березня запрошує жителів і гостей Кременчука на розважально-просвітницькі безоплатні заходи до корпусу №1 Кременчуцького національного університету ім. Михайла Остроградського.

— Дивись українською, слухай українською, говори українською і почнеш думати українською, — наголошують у Русі захисту української мови.
10 березня, п'ятниця, 18.00 - Інтерв'ю з Тарасом Шевченком. Показ фільму «Безславні кріпаки».

Дія у стрічці відбувається в 1844 році. Рятуючись від переслідування імператора Японії, на територію України потрапляє самурай Акайо. Випадково він знайомиться з молодим Тарасом Шевченком. Вони об'єднуються кожен для своєї мети: Акайо прагне помсти за свого хазяїна, а Шевченко — повернути свою кохану-кріпачку.

— Будуть озвучені незручні питання, які накопичились до Тараса, хоча спіритичного сеансу не передбачається, — розповіли організатори.

18 березня, субота, 11.00 - Настільні ігри до дня Добровольця. Гра «Все буде Україна»

«Все буде Україна» – гра, яка перевірить вашу обізнаність у сучасних новинах та мемах України. У грі є 2 варіанти карток, вони відрізняються рівнем складності. На картках написані запитання, а в кожного гравця є лише 6 сек. на правильну відповідь. За кожну правильну відповідь гравець отримує бали. Той, хто заробить більше за гру, визнається переможцем.

— Розважальна гра «Все буде Україна» від Strateg підтримає патріотизм гравців і допоможе їм стати кмітливими, — заявили організатори.

24 березня, п'ятниця, 18.00 — Показ фільму «Снайпер. Білий ворон»

Історія про пацифіста-екопоселенця з Горлівки, який хоче жити в мирі та гармонії з природою, але на Донеччину приходить війна. Головний герой із гострим відчуттям справедливості, він не хоче миритись із беззаконням і стає українським снайпером-добровольцем.

Зйомки відбувалися восени 2020 року в Міжнародному центрі НГУ на Київщині. У зйомках брали участь військовослужбовці та військова техніка Міжнародного центру і Північного оперативно-територіального об'єднання Національної гвардії України, а також Бригади швидкого реагування Національної гвардії України. А до масових сцен долучилося близько 100 гвардійців та близько 20 одиниць техніки.

Також до роботи над сценарієм фільму долучився прототип головного героя.

31 березня, п'ятниця, 18.00 — Зустріч з очільником кременчуцького Міського палацу культури Сергієм Ситником на тему «Культура під час війни. Чи на часі?»

Чи потрібні культурні заходи, коли країна живе в умовах повномасштабної війни?

Як вдається поєднувати керування величезним комунальним закладом та акторську кар'єру?

— Чудова можливість поспілкуватись й почути думку керівника головного культурного осередку Кременчука, — наголосили організатори.

Охочі матимуть можливість долучитись до благодійних зборів на користь ЗСУ.

Гаслом БКУМ (Безоплатних курсів української мови) було «Навчи друга говорити українською!». Гаслом проєкту КУМ (Клуб Української Мови) буде «Друг не зможе, то КУМ допоможе!».

Довідки за телефонами:

  • 050 308 2976 — Вікторія
  • 093 454 9711 — Ярослав.
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Автор: Володимир Дмитренко
Теги: анонс Рух захисту української мови БКУМ КУМ кіно настільні ігри гутірки
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