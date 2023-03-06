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На російсько-українській війні загинув військовий Сергій Бутяга, який працював у Кременчуці

Сьогодні, 17:14 Переглядів: 685

 

Вічна пам'ять Герою 

3-го березня у результаті бойових дій поблизу населеного пункту Васюківка Донецької області загинув працівник компанії «Лукас» Сергій Бутяга. 

Сергій Олександрович Бутяга народився 20.03.1970 року у селищі Велика Багачка Кременчуцького району Полтавської області. У 1988 років закінчив Професійно-технічне училище, отримав професію токаря і був призваний до лав української армії для проходження військової служби, де й отримав звання сержанта. Сергій пропрацював у компанії «Лукас» 18 років. Він працював на посаді варник харчової сировини та продуктів з 2005 року. 

- Для колег він був надійним товаришем, професіоналом своєї справи та цінним працівником нашої великої «Родини Лукас». Це велика втрата як для рідних, так і для кожного з нас. У Сергія залишилась дружина Лариса, яка також працює в нашій компанії та донька Анастасія. - йдеться у повідомленні пресслужби компанії «Лукас». 
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Автор: Альона Душенко
Теги: війна воїни світла
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