На російсько-українській війні загинув військовий Сергій Бутяга, який працював у Кременчуці

3-го березня у результаті бойових дій поблизу населеного пункту Васюківка Донецької області загинув працівник компанії «Лукас» Сергій Бутяга.
Сергій Олександрович Бутяга народився 20.03.1970 року у селищі Велика Багачка Кременчуцького району Полтавської області. У 1988 років закінчив Професійно-технічне училище, отримав професію токаря і був призваний до лав української армії для проходження військової служби, де й отримав звання сержанта. Сергій пропрацював у компанії «Лукас» 18 років. Він працював на посаді варник харчової сировини та продуктів з 2005 року.
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№ 9 від 2 березня 2023Читати номер